Україна та Росія 28 травня у Воронежі обговорять співпрацю в авіаційній галузі

Москва. 28 травня у Воронежі спеціалісти України і Росії обговорюватимуть поглиблення співпраці в авіаційній галузі у рамках засідання Міжпарламентської комісії двох країн.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України Володимир Єльченко.

«У засіданні братимуть участь крім депутатів ще й ціла низка урядовців, де буде обговорюватись подальше співробітництво в авіаційній галузі», - сказав В.Єльченко.

За його словами, від України буде міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, а також президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа, гендиректор «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, від Росії – новий міністр промисловості і торгівлі Денис Мантуров, голова «Об’єднаної авіабудівної корпорації» Михайло Погосян. У зустрічі візьмуть участь також керівники авіазаводів.

В.Єльченко нагадав, що саме Воронезький авіазавод був визначений як місце виробництва літаків Ан-70, при тому, що там вже виробляється Ан-148.

Також цей завод має стати частиною консорціуму, який займатиметься відновленням виробництвом літаків Ан-124 «Руслан».

Головне підприємство знаходиться в Ульяновську, але частина комплектуючих вироблятиметься саме у Воронежі.

«Підписані протоколи про виробничу кооперацію. Все є – потрібно політичне рішення зобох країн, щоб почати конкретні роботи», - сказав посол.