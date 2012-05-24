У Тернополі зійшли з колії 4 вагони вантажного потяга

У Тернополі сьогодні вранці зійшли з колії 4 вагони вантажного потяга.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, один з вагонів перекинувся. Усі вагони були наповнені щебенем.

На місці події працюють 30 залізничників, задіяно 2 залізничних крана, маневрові дизель-потяги.

Рух потягів через станцію Тернопіль не припинявся.