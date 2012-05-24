«Яндекс» оновив карту України

Сьогодні на сайті компанії «Яндекс» в Україні з'явилися карти 25 нових українських міст, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Серед них: Александрія, Бахчисарай, Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Васильків, Дрогобич, Єнакієво, Ізмаїл, Калуш, Канів, Коломия, Коростень, Мелітополь, Миргород, Моршин, Мукачеве, Ніжин, Обухів, Павлоград, Переяслав-Хмельницький, Трускавец, Умань, Фастів і Шостка.

Крім того, «Яндекс» оновив карти, які були викладені на сайті раніше. Тепер на сервісі можна побачити докладні схеми 82 міст країни — від Мукачевого до Шостки.

Усі нові карти актуальні та виконані з точністю до будинка. Користувачі зможуть знайти на них житлові комплекси, дороги і розв'язки, які з'явилися останнім часом. Так, на карті Києва тепер є станція метро «Виставковий центр», а на схемі Донецька - бізнес-центр Sky City. Крім того, на нових картах детально промальовували головні аеропорти і стадіони України, які скоро приймуть Євро-2012.

Уболівальники зможуть подивитися, наприклад, де містяться парковки біля аеропорту в Харкові або біля стадіону у Львові.

Шукати об'єкти на нових картах можна і російською, і українською мовами.

Довідка УНІАН. «Яндекс» — російська пошукова система та інтернет-портал. За даними Liveinternet за лютий 2012 року, частка «Яндекса» на пошуковому ринку — 59,3%. «Яндекс» присутній також в Україні, Казахстані, Білорусі і Туреччині. Дохід компанії у 2011 році становив понад 620 млн. дол.