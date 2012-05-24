Деякі поставки програмної продукції тимчасово звільнили від ПДВ

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції».

За ухвалення закону в цілому проголосували 262 народних депутата із 409 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон передбачає, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, створеної в результаті здійснення економічної діяльності.

Платники податку ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від здійснення видів економічної діяльності. При цьому до складу витрат таких платників податку, пов’язаних з отриманням прибутку, що оподатковується, не включаються витрати, пов’язані з отриманням прибутку від іншої діяльності.

Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт господарювання, який протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:

питома вага доходів суб’єкта від здійснення видів економічної діяльності становить не менш як 70% доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

у суб'єкта відсутній податковий борг;

щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.