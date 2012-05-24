УЗ: зміна розкладів нічних поїздів не пов'язана з появою експресів Hyundai

Зміна розкладів нічних поїздів пов'язана не з появою в Україні швидкісних міжрегіональних електропоїздів Hyundai, а з об'єктивними характеристиками маршрутів.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладких.

«Ми не збираємося насильно пересаджувати пасажирів зі звичних нічних поїздів на нові денні. Зміна маршрутів не пов'язана з початком експлуатації складів Hyundai. Зміни ж маршрутів в кожному конкретному випадку визначалися індивідуальними факторами», - сказав він.

За словами І.Гладких, зокрема, зміни маршрутів нічних поїздів у новому графіку руху, як правило, пов'язані з недостатньою кількістю пасажирів, що беруть квиток на весь маршрут або ініціативою місцевої влади з розвитку залізничного сполучення всередині областей.

Зокрема, за словами І.Гладких, зміна маршруту поїзда № 91/92 була зумовлена такою ініціативою і «тепер цей поїзд буде їздити через Волинську область».

«У напрямку Київ - Львів, зміна маршрутів на якому викликала великий резонанс, як і раніше будуть їздити нічні поїзди, і з 11 наявних варіантів пасажири обов'язково зможуть вибрати той, який найбільше їм підходить», - сказав І.Гладких.

Він також зазначив, що зміна розкладів руху на інших маршрутах також «не така кардинальна».

«У графіку залишаються прямі поїзди 317/318 Запоріжжя - Одеса, 668/667 Гайворон - Вінниця, 667/668 Чернівці - Ковель і 137/138 Івано-Франківськ - Київ. Поїзд 95/96 Донецьк - Одеса залишається курсувати через день», - сказав він.

За словами І.Гладких, в Бердянськ із Запоріжжя можна буде потрапити поїздами з Києва і Москви замість поїзда 670/669.

У той же час, на маршруті Чернівці - Івано-Франківськ - Москва відбулися зміни. Тепер поїзди з Чернівців та Івано-Франківська будуть приходити до Львова, де їх, зчепивши в один склад, і пустять до Москви.

«Пасажирам навіть не доведеться залишати вагони, щоб пересісти», - зазначив заступник генерального директора «Укрзалізниці».

Крім того, він повідомив, що змінений маршрут поїзда № 115/116 Харків-Трускавець.

«Тепер потяг буде йти до Львова, де, втім, більшість пасажирів завжди і сходила. Шлях до Трускавця на маршрутці звідти займає сорок хвилин, а на поїзді - цілих 3:00», - зазначив І.Гладких.

Довідка УНІАН.Новий графік руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки працюватиме з 00 годин 27 травня.

Нові денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai з місцями для сидіння і швидкістю до 160 км/год належать до категорії Інтерсіті (+). Міжрегіональний електропоїзд виробництва Hyundai Rotem призначений для міжрегіональних швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності, з максимальною експлуатаційною швидкістю 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом.

Загальна кількість місць для сидіння в поїзді - 579, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів. Сидіння у відділеннях для пасажирів 1-го класу розташовані за схемою 2 + 2, 2-го класу - 3 + 2 один за одним.