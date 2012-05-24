Старші стюарди поїздів Hyundai пройшли стажування в Росії

10 старших стюардів (3 чоловіки і 7 жінок), які будуть обслуговувати пасажирів у швидкісних поїздах Hyundai з 21 по 24 травня 2012 року пройшли стажування в Санкт-Петербурзі (Росія), де ознайомилися з досвідом організації роботи колег ВАТ "Російські залізниці", зокрема, з особливостями роботи в швидкісних поїздах "Сапсан".

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), старші стюарди швидкісних поїздів Hyundai попередньо пройшли навчання в Київському центрі професійного розвитку персоналу ПЗЗ.

Усього для обслуговування швидкісних поїздів Hyundai в Українську залізничну швидкісну компанію прийняті на роботу 21 старший стюард і 42 стюарди швидкісних поїздів - 28 чоловіків і 35 жінок.

Їх середній вік 23 роки.

В одному електропоїзді обслуговувати пасажирів будуть 2 стюарди і 1 старший стюард.

Всі старші стюарди мають досвід роботи провідниками поїздів. В основному - це працівники Жмеринського, Хмельницького та Київського вагонних депо, а стюарди - це переважно студенти навчальних закладів залізничного транспорту.

Довідка УНІАН. Вартість проїзду в швидкісному потязі "Сапсан" маршрутом Москва - Санкт-Петербург близько 700 грн в другому класі і 1365 грн - у першому.

Вартість проїзду в поїздах Hyundai на відстань Київ-Львів становить по понеділках, вівторках і середах - 474,89 грн. в 1 класі та 307,45 грн. у 2 класі, по четвергах і суботах за умов покупки квитків буде діяти знижка 10%

Під час оформлення квитка на електропоїзди Hyundai в напрямку «туди» і «назад» застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду.