Держава вирішила підтримати ІТ-галузь

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 245 народних депутатів із 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Сфера дії закону поширюється на суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, визначеної згідно з Податковим кодексом України, та суспільні відносини, пов’язані з їхньою діяльністю.

Річні плани заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, та затверджуються Кабінетом міністрів України.

З метою стимулювання розвитку системи управління в індустрії програмної продукції центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України, інші центральні органи виконавчої влади згідно з їхніми повноваженнями і суб’єкти господарювання індустрії програмної продукції формують механізм взаємодії за такими напрямами: удосконалення форм статистичної звітності, що подаються суб’єктами господарювання індустрії програмної продукції; визначення критеріїв оцінки стану та розвитку індустрії програмної продукції; визначення функцій, завдань та методів управління в індустрії програмної продукції; запровадження системи ефективної взаємодії суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для розвитку індустрії програмної продукції тощо.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Тимчасово, в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року, єдиний внесок для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, що застосовують особливості оподаткування суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику в розмірі, передбаченому законодавством, як частка від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників таких суб’єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Також передбачено, що тимчасово, в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року, єдиний внесок для найманих працівників суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, що застосовують особливості оподаткування суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, у тому числі нерезидентів, встановлюється у розмірі, передбаченому законодавством, як частка від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників таких суб’єктів господарювання (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді.

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