УЗ і Держмитслужба скоротять час перебування вантажних поїздів під митними операціями

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») спільно з Державною митною службою України (Держмитслужба) розробляють механізми спрощення процедур перетину вантажних поїздів через державні кордони та зменшення часу їх перебування під митними операціями.

Як повідомив УНІАН начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрій Меркулов, зокрема, згідно з положеннями нового митного кодексу, Держмитслужба підготувала ряд проектів нормативних актів, які дозволять використовувати електронні копії залізничних накладних на транзитні та імпортні перевезення в якості документів контролю за доставкою вантажів у митниці призначення.

Також вирішується питання організації електронного інформаційного обміну даними про вантажі.

«Усе це дозволить значно спростити та прискорити процедури митного контролю на прикордонних передавальних станціях», - сказав Ю.Меркулов.

За його словами, в результаті співпраці «Укрзалізниці» та Держмитслужби вдалося скоротити час для всіх необхідних видів контролю для поїзда комбінованого транспорту «Вікінг», який курсує між портами Чорного та Балтійського морів.

«Сьогодні зупинка поїзда «Вікінг» на станції Коростень для проведення необхідних видів контролю триває близько 1:00, у той час як інші вантажі, що перевозяться не в складі зазначеного поїзда, можуть простоювати на прикордонних передавальних станціях для проведення таких же видів контролю від 3 до 5:00», - зазначив Ю.Меркулов.

Водночас, на думку Ю.Меркулова, час для проходження поїздом «Вікінг» усіх контрольних процедур можна ще більше зменшити.

«Треба мати в якості орієнтира досвід Білорусі, де нормативи часу перебування вантажних поїздів на прикордонних передавальних станціях при передачі на залізниці країн ЄС складають 30 хвилин. Залізничники зацікавлені у вирішенні всіх питань до кінця 2012 року», - сказав він.

Крім того, Ю.Меркулов зазначив, що «в подальшому цей позитивний досвід роботи можна буде ввести на всі пункти пропуску як ыз країнами ЄС, так і СНД».

Нагадаємо, що од кінця 2012 року «Укрзалізниця» планує запустити щоденне курсування поїзда «Вікінг».

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і прямує за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту складає 1733 км. Поїзд з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного та Каспійського морів.

Із 19 січня 2012 поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів по території України у складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до діючих тарифів.