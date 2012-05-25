Кабмін планує скасувати ПДВ при купівлі квитків на потяги Hyundai

Уряд на засіданні у понеділок, 28 травня, має намір розглянути питання скасування ПДВ при придбанні квитків на поїзди Hyundai.

Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков під час урочистостей з нагоди відкриття руху сучасних швидкісних поїздів Hyundai.

«Уряд на доручення Президента України у понеділок на засіданні розгляне питання скасування ПДВ при придбанні квитків на поїзди Hyundai», - сказав він. .

За словами Б.Колеснікова, скасування ПДВ дозволить зменшити вартість квитків на поїзди Hyundai на 16,6%.

Як повідомляв УНІАН, вартість проїзду на швидкісних міжрегіональних поїздах Hyundai з Києва до міст, які приймають Євро-2012, становитиме від 275 до 564 грн. Вартість проїзду в цих поїздах залежатиме від дня тижня.

Зокрема, щопонеділка, щовівторка і щосереди вартість проїзду в поїздах Hyundai становитиме в напрямі Київ-Харків в 1-му класі - 422,91 грн і 275,66 грн - в 2-му класі, у напрямі Київ-Львів - 474,89 грн в 1-му класі та 307,45 грн у 2-му класі, в напрямі Київ-Донецьк - 564,25 грн у 1-му класі та 367,75 грн у 2-му класі.

Щочетверга і щосуботи при придбанні квитків діятиме знижка 10%, при придбанні квитків у п'ятницю і неділю ціна зростатиме на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai в напрямі «туди і назад» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що згідно з новим графіком руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки, який набуде чинності з 27 травня, міжрегіональні електропоїзди Hyundai курсуватимуть у сполученнях Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара).

Решта електропоїздів Hyundai на Львівському і Донецькому напрямах буде призначена в першій половині червня.