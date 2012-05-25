Продаж квитків на скасовані нічні поїзди відновиться з 28 травня - Колесніков

Продаж квитків на нічні поїзди, які були раніше скасовані, відновиться з 28 травня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністр України - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.

«Ми залишаємо більшість нічних потягів і вони будуть курсувати до тих пір, поки на них буде відповідний попит. Вже з понеділка почнеться продаж квитків на раніше скасовані нічні поїзди», - сказав Б.Колесніков.

Він нагадав, що з 27 травня 2012 року на маршрути стає новий рухомий склад денних швидкісних експресів, що дозволить пасажирам вибирати зручний спосіб пересування.

«Пасажирам буде надано право вибору пересування, враховуючи традиційні нічні поїзди і новий рухомий склад денних швидкісних експресів. Примусу або нав'язування у виборі часу поїздки і швидкості пересування пасажира не буде», - сказав Б.Колесніков.

Довідка УНІАН. Новий графік руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки розроблений з урахуванням розвитку в регіонах підвищення швидкості руху поїздів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних поїздів Hyundai на напрямках Київ-Львів - 3 пари, Київ-Харків - 3 пари, Київ-Донецьк - 2 пари, а також швидкісного поїзда Skoda на напрямках Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ , Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

Середня маршрутна швидкість пасажирських поїздів у новому графіку руху буде на 2 км/год більше, ніж у графіку руху на 2011-2012 роки.