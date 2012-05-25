Будівництво траси «Повітряний експрес» почнеться відразу після Євро-2012

Будівництво залізничної траси «Повітряний експрес» між центральним залізничним вокзалом у Києві й аеропортом «Бориспіль» почнеться відразу після завершення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сьогодні повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.

«Як тільки завершиться Євро-2012, почнеться будівництво «Повітряного експресу», минулого тижня ми завершили всі формальності», - сказав він.

За словами В.Каськіва, після завершення будівництва траса «Повітряного експресу» буде передана в приватну власність. «Ми хочемо передати «Повітряний експрес» до приватних рук для адміністрування, але поки що не можемо визначити, буде це концесія або приватизація», - сказав В.Каськів.

Він нагадав, що будівництво траси «Повітряний експрес» займе 18 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня В.Каськів заявив, що вартість реалізації нацпроекту «Повітряний експрес» може бути скорочена.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. в Китаї у присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу довжиною 30 км.

18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною з будівництва швидкісної залізничної вітки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» (Повітряний експрес) і спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол.

У рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстровано державне підприємство «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та іншими інфраструктурними об'єктами Київського регіону».

У березні ц.р. КМУ надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн 313,538 тис. дол. США.

Кредит під будівництво нададуть китайські банки на 15 років з канікулами терміном три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.

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