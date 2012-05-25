УЗ відновила в новому графіку руху курсування 6 популярних нічних потягів

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») відновила в новому графіку руху курсування шести популярних нічних потягів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», за результатами вивчення попиту і, враховуючи численні звернення пасажирів, з 27 травня із введенням нового графіка продовжать курсувати потяги № 363/364 Умань – Яснувата, № 623/624 Київ - Кам'янець-Подільський (нічний), № 669/670 Кременчук – Бахмач, № 609/610 Чернівці – Очниця, № 321/322 Маріуполь - Харків і № 69/70 - Маріуполь - Львів.

«Укрзалізниця» продовжить вивчати попит пасажирів як на новий пересувний состав, так і на традиційні нічні потяги», - зазначили в «Укрзалізниці».

У свою чергу, прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністр України - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова повідомила: «Ми залишаємо більшість нічних потягів і вони курсуватимуть доти, поки на них буде відповідний попит. Вже з понеділка розпочнеться продаж квитків на раніше скасовані нічні потяги».

Б.Колесніков нагадав, що з 27 травня 2012 року на маршрути стає новий пересувний состав денних швидкісних експресів, що дасть змогу пасажирам вибирати зручний спосіб пересування.

«Пасажирам буде надано право вибору пересування, враховуючи традиційні нічні потяги і новий пересувний состав денних швидкісних експресів. Змушення або нав'язування у виборі часу поїздки і швидкості пересування пасажира не буде», - сказав Б.Колесніков.

Нагадаємо, раніше планувалося, що в новому графіку руху буде 140 нічних пасажирських потягів - на 20 потягів менше, ніж у попередньому графіку.

Довідка УНІАН. Новий графік руху пасажирських потягів на 2012-2013 роки розроблений з урахуванням розвитку регіонів підвищення швидкості руху потягів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних потягів Hyundai на напрямках Київ-Львів – 3 пари, Київ-Харків – 3 пари, Київ-Донецьк – 2 пари, а також швидкісного потягу Skoda на напрямках Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

Середня маршрутна швидкість пасажирських потягів у новому графіку руху буде на 2 км/год. більша, ніж у графіку руху на 2011-2012 роки.