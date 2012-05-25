«МТС Україна» з 1 червня збільшує понадпакетні тарифи на дзвінки

«МТС Україна» з 1 червня збільшує тарифи на внутрішньомережеві і міжмережеві (іншим операторам) дзвінки понад пакетних хвилин в тарифних планах «Супер МТС», «Max Energy» і «Народний».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з даними компанії, з 1 червня 2012 р. для тарифних планів лінійки «Супер МТС» (крім тарифів з приставкою «Всі мережі»), «MAX Energy», «Народний» нова вартість міжмережевого з'єднання складе 1,2 грн/хв. Під час розмов понад пакетні хвилини, що на 0,2 грн/хв. вище, ніж в даний час. (+20 коп.) (тарифи з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ). Внутрішньомережева вартість дзвінків усередині мережі МТС (понад пакетні хвилини) також зросте на 0,25 грн/хв. і складе 0,75 грн/хв. При цьому дзвінки в межах послуги «Хвилини на замовлення» з надання безкоштовних хвилин для дзвінків у мережі МТС залишаються без змін.

Для абонентів тарифних планів «Народний», «Супер МТС без поповнення Київ» та ряді інших, зміни стосуються тільки тарифікації за межами цільових областей використання тарифу.

Крім того, з 1 червня для абонентів МТС Контрант в тарифних планах «Супер МТС Олімпійський», «Супер МТС Два Нулі», «Супер МТС Весна» і «Супер МТС Новорічний» щомісячний пакет послуг анулюється, при цьому щомісячний платіж буде знижений на 5 грн, і становитиме 25 грн в місяць, а кількість безкоштовних хвилин в мережі МТС буде збільшена на 500 хвилин і становитиме 2000 безкоштовних хвилин на місяць. Для абонентів МТС Контракт тарифу «Простий МТС» пакет хвилин для дзвінків у мережі МТС буде збільшений на 250, і становитиме 500 безкоштовних хвилин на місяць.

Як наголошують у повідомленні, «найважливіший і найцінніший для абонентів момент в тому, що вартість пакетних хвилин не змінюється». Зміни стосуються тільки вартості хвилин понад пакет і дзвінків на інші мережі.

«Більшість абонентів це не зачепить, бо вони не виходять за рамки своїх пакетів», - йдеться в повідомленні.

У компанії також відзначили, що «дешеві дзвінки усередині мережі завжди стояли у нас в пріоритеті, фактично це ключовий принцип», який використовувався і буде використовуватися в основних тарифних лінійках МТС. За даними компанії, саме ці дешеві пакети найбільш затребувані у абонентів, тому, щоб зберегти їх, була змінена тарифікація дзвінків понад пакет і на інші мережі.

У той же час, як повідомили в компанії, для тих, кому не вистачає пакетних хвилин», забезпечена можливість замовити хвилини гуртом і за зниженими цінами - від 0,6 коп. за хвилину. Для дзвінків на інші мережі є послуга «Хвилини на замовлення», з вартістю 0,4 грн/хв.

У повідомленні також наголошують, що «підвищення вартості послуг - це тенденція ринку, запущена не нами», оскільки компанія працює в конкурентному середовищі, вона змушена реагувати на її зміну, хоча «робить це збалансовано, прагнучи співвіднести інтереси бізнесу та абонентів».

Зокрема, в лютому-березні 2012 р. оператор мобільного зв'язку «Київстар» підвищив вартість SMS на 28% і MMS на 33%, в квітні-травні ц.р. компанією була підвищена абонплата на 25-33% в тарифних пакетах «Щасливий» і «Бомба», введена щоденна абонплата в деяких тарифах Djuice та ін.

У березні 2012 р. оператор мобільного зв'язку «Астеліт» (ТМ life :)) підвищив на 20% вартість SMS та MMS, розмір обов'язкового поповнення з 35 до 40 грн (на 25 днів), а також щоденну плату за деякі послуги і тарифи на 40-70%.

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує 19,4 млн абонентів. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).