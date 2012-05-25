Під час Євро-2012 журналісти зможуть їздити потягами Hyundai безплатно

Журналісти, які висвітлюватимуть чемпіонат Європи з футболу Євро-2012, зможуть подорожувати під час турніру поїздами Hyundai безплатно.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.

«Журналісти на всіх українських стадіонах Євро-2012 зможуть одержати при акредитації квиток на проїзд безплатно», - сказав він.

Безплатний проїзд для журналістів буде організований Hyundai з 7 червня по 5 липня цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, з Центрального залізничного вокзалу Києва до Львова в промо-рейс вирушив міжрегіональний електропоїзд Hyundai.