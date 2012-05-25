Грецька Astra Airlines з 26 травня відкриває рейси Харків-Салоніки

Грецька авіакомпанія Astra Airlines з 26 травня відкриває прямі рейси за маршрутом Харків-Салоніки, повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту «Харків».

Рейс AZI 128 здійснюватиметься 1 раз на тиждень щосуботи. Переліт обслуговуватиметься повітряними суднами BAe 146-300 загальною місткістю до 112 пасажирів.

Компанія Astra Airlines виконуватиме рейс у партнерстві з грецьким туристичним оператором Mouzenidis Travel.

Нагадаємо, з Харківського аеропорту до початку туристичного сезону відкрито і відновлено польоти за напрямами Барселона (Іспанія), Тіват (Чорногорія), Іракліон (Греція), Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія), Анталія (Туреччина).

Довідка УНІАН. Грецька авіакомпанія Astra Airlines спеціалізується як на внутрішніх чартерних перевезеннях по Греції, так і міжнародних перевезеннях між Грецією та Ізраїлем, Росією й Україною. Заснована 5 липня 2008 року. Партнерами компанії виступають банк Piraeus Bank і туристична компанія Mouzenidis Travel. Повітряний флот перевізника включає судна типу BAe 146-300 і Boeing 737-800. Раніше в Україні компанія здійснювала рейси тільки до Києва (аеропорт "Бориспіль").

Компанія Mouzenidis Travel – провідний туроператор Греції, що працює на ринку з 1995 року. Головний офіс розташований в північній столиці Греції – місті Салоніки. Компанія входить до складу IATA – всесвітньої асоціації, чиєю сферою діяльності є консолідація регулярних і чартерних авіарейсів по всьому світу. Щодня Mouzenidis Travel обслуговує близько 20 рейсів з України, Росії та інших країн СНД у Салоніках.

Міжнародний аеропорт «Харків» - один із ключових об'єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в даний час у рамках підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Старт масштабному проекту було дано 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник – український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво і аеродромно-диспетчерської вежі) – 191,3 млн. дол.