Тігіпко: Україна займає 5-те місце у світі за експортом програмного забезпечення

Обсяг українського ринку експорту IT-послуг за підсумками 2011 р. склав близько 1 млрд дол., повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка з посиланням на віце-прем'єра.

За його словами, сьогодні Україна посідає 5 місце в світі з експорту програмного забезпечення.

С.Тігіпко також зазначив, що прийняття Верховною Радою в цілому Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» в цілому позитивно позначиться на галузі.

«Українські ІТ-компанії виявляються де-факто неконкурентоспроможними на світовому ринку, адже вони платять дуже високі податки порівняно з компаніями Індії, Китаю. Знижені ставки податків, запропоновані в законі, дадуть змогу цю ситуацію виправити», - сказав він.

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