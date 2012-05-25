Розробляти ТЕО добудови міської кільцевої дороги буде португальська Zagope

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестицій) відібрало португальську компанію Zagope Construcoes e Engenharia SA для розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) добудови міської кільцевої дороги від Столичного до Харківського шосе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в п'ятницю повідомив голова Держінвестицій Владислав Каськів.

«Підписано контракти на розробку ТЕО добудови кільцевої дороги від Столичного до Харківського шосе», - сказав він.

Вартість розробки ТЕО становитиме 575 тис. євро.

Згідно з угодою з Zagope, ТЕО повинно бути розроблено протягом 90 днів і передано на затвердження Кабміном. Після цього буде оголошено конкурс на залучення концесіонера.

«Після затвердження ТЕО Кабміном ми перейдемо до інвестиційного конкурсу, який визначить концесіонера», - сказав В.Каськів.

Він повідомив, що інтерес до отримання концесії на реалізацію проекту виявили 7 великих міжнародних компаній.

При цьому голова Держінвестицій зазначив, що «держава не даватиме гарантій щодо забезпечення трафіку на цій дорозі».

Він також повідомив, що тендер із відбору розробника ТЕО відбувся 11 квітня 2012 року. В тендері брали участь 4 компанії.

Довідка УНІАН. Розрахункова вартість будівництва ділянки міської кільцевої дороги від Столичного до Харківського шосе становить 1,5-2 млрд доларів, довжина - 18-22 км, ширина дороги - до 6 смуг по 3 у кожному напрямку, прогнозна інтенсивність руху - 30-60 тис. автомобілів на день.

Перехід через Дніпро планується здійснити через міст довжиною 700-800 метрів або через тунель довжиною близько 5 км.

Точка примикання дороги до траси Київ-Харків-Довжанський буде визначена виходячи з маршруту дороги.

Міська кільцева автодорога входить до складу проекту «Інфраструктурні об'єкти Київського регіону», схваленого постановою уряду №982 від 19 вересня 2011 року.

Замовником міської кільцевої автодороги виступає "Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону".