Польська Przewozy Regionalne запустить 90 додаткових поїздів на Євро-2012

Варшава. Найбільший у Польщі залізничний перевізник компанія Przewozy Regionalne, що спеціалізується на регіональних перевезеннях, запустить під час проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 90 додаткових поїздів, які зможуть перевозити декілька десятків тисяч пасажирів. Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили в компанії в п'ятницю.

Представнику Przewozy Regionalne важко було назвати, на скільки більше пасажирів компанія зможе перевезти завдяки проведенню в країні Євро-2012, зазначивши, що червень - традиційно один із кращих місяців у році для всіх перевізників.

«Можу сказати, що кожний із нових поїздів може перевезти від 400 до 800 пасажирів. Крім того, вболівальники можуть купити квитки на традиційно діючих трасах», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що компанія щодня перевозить у середньому 300 тис. осіб.

Przewozy Regionalne повідомила сьогодні в прес-релізі про намір запустити 20 додаткових поїздів interREGIO, якими можна буде доїхати в три з чотирьох міст-організаторів Євро-2012: Варшаву, Гданськ, Познань.

Крім того, компанія запустить 70 додаткових регіональних поїздів, що курсують у районі Гданська, Дольного Шльонська і Велкопольські.

За словами представника компанії, частина з додаткових поїздів їздитимуть лише в дні матчів футбольного турніру.

Як повідомляв УНІАН, компанія PKP Intercity, що спеціалізується на дальніх залізничних перевезеннях у Польщі, на Євро-2012 запустить 50 додаткових поїздів, які зможуть перевезти близько 35 тис. осіб.

PKP Intercity прогнозує зростання перевезення пасажирів під час Євро-2012 до 150 тис. осіб на добу зі звичних 90 тис.

Довідка УНІАН. Польські організатори Євро-2012 очікують приїзду до країни від 0,7 до 1 млн. вболівальників, більшість із яких прилетить до Польщі на літаках, а на поїздах пересуватимуться головним чином усередині країни.

PKP Intercity (проїзд у поїздах якої коштує дорожче, але зазвичай вони їздять швидше) і PR минулого року середньому за місяць перевозили близько 3 млн і майже 10 млн пасажирів відповідно.

Компанії не оприлюднили дані про те, скільки вони можуть додатково заробити завдяки Євро-2012.