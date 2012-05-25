Запуск швидкісних електропоїздів Hyundai: ідея, реалізація, перспективи

Підготовка до впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів в Україні тривала не один рік, кажуть в «Укрзалізниці». Для запуску швидкісних поїздів, які регулярно розпочнуть курсувати із введенням в дію 27 травня графіка руху на 2012/2013 рр., зроблено цілий комплекс необхідних заходів: від розробки потрібної документації, прийняття державних програм, до підготовки залізничної інфраструктури, закупівлі та випробування нової техніки та навчання персоналу.

Залізничники зазначають, що базова модель електропоїзда Hyundai – спроектована та побудована у відповідності до українських умов. Усі вузли та механізми поїзда адаптовані до кліматичних, ландшафтних, технологічних умов, інфраструктури та технічних вимог Укрзалізниці

Потрібно зазначити, що ширина колії в країнах СНД – 1520 мм, у більшості країн Європи – 1435 мм, пасажирські вагони у країнах Європи мають ширину – 2900 мм (2,9 м), в Україні та країнах СНД - 3510 (3,5 м), що дозволило без погіршення комфортності для пасажирів розмістити ще одне пасажирське крісло. Новий поїзд розвиває швидкість до 160 км/год.

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Запуск швидкісних електропоїздів Hyundai – нова ера пасажирських перевезень в Україні

У 2010 році почали виконання Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки. Кабінет Міністрів України схвалив її ще наприкінці 2004 року, але весь цей час заходи програми майже не виконували, навіть незважаючи на підготовку до Євро-2012.

2010 року Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця вивчили пропозиції виробників швидкісних поїздів та визначили, що впоратися із завданням в максимально стислий термін зможе відома південнокорейська компанія Hyundai Rotem. Саме поїзди Hyundai були обрані для того, аби з’єднати швидкісним сполученням міста, які прийматимуть матчі Євро – Київ, Львів, Харків та Донецьк.

16 грудня 2010 року між Південною залізницею та Hyundai Corporation було підписано контракт щодо закупівлі 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem у дев’ятивагонній комплектації. За контрактом, всі поїзди мають надійти до України впродовж 2012 року – 6 до проведення Чемпіонату Європи з футболу та 4 після нього. Загальна вартість контракту становила близько $307 млн.

Відповідно до домовленостей, фінансування здійснюється за рахунок кредитних та власних коштів Укрзалізниці. Фінансування 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн.дол. США) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів Ексімбанку Республіки Корея терміном на 10 років.

Перший поїзд був переданий Україні 20 грудня 2011 року в корейському місті Чангвон.

Перші 18 вагонів для двох поїздів спеціальний морський транспорт доставив в Одеський морський торговий порт 11 березня. Друга партія з двох електропоїздів прибула в Україну в першій декаді квітня. Третю партію з двох електропоїздів до причалу було доставлено 28 квітня.

Розклад руху перших експресів за напрямками Київ – Харків та Київ – Львів було оголошено 18 травня. У продаж квитки на поїзди надійшли 20 травня, й за дві доби було продано маже 2000 квитків. Українські пасажири таким чином підтвердили своє бажання користуватися сучасними комфортними швидкісними експресами.

На початку червня буде визначений розклад руху за напрямком Київ-Донецьк, на якому одразу почнуть курсувати поїзди.

Очікується, що наступними містами, до яких курсуватимуть швидкісні поїзди Hyundai, стануть Одеса та Дніпропетровськ.

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Підготовка залізничної інфраструктури до швидкісних перевезень пасажирів

У 2012 році на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів Львів – Здолбунів, Здолбунів – Шепетівка – Коростень – Київ, Київ – Полтава – Харків, Полтава - Красноград – Лозова, Лозова – Донецьк виконано робіт з модернізації та капітального ремонту пристроїв автоматики, телемеханіки і зв’язку на суму 4,5 млн грн., робіт з модернізації пристроїв електропостачання – на суму 7,2 млн грн. та будівельно-монтажних робіт – на суму 6,35 млн гривень.

В усі заходи щодо підготовки колії та інфраструктури до курсування швидкісних поїздів, які проведені до травня 2012 року, Укрзалізниця інвестувала понад 440 млн грн. Основні роботи виконували на напрямках Київ-Гребінка-Лозова-Донецьк та Київ-Коростень-Здолбунів-Львів.

Упродовж квітня 2012 року проведено повну модернізацію 20,2 км колії на напрямку Київ-Львів і 6,9 км - на напрямку Київ-Донецьк на суму 105,11 млн грн. На 88,9 км колії проведено комплексно-оздоровчий ремонт, на 97,3 км колії – середній ремонт. 614 км колії пошліфовано, майже 2 тис. км – виправлено високопродуктивними колійними машинами. 35 комплектів стрілочних переводів замінено на нові, 45 комплектів – відремонтовано. На напрямках курсування швидкісних поїздів введено в експлуатацію 41 переїзд з черговим. Проведені роботи з реконструкції 50 низьких пасажирських платформ. Острівні платформи перенесли на безпечну відстань від руху швидкісного поїзда. Платформи на перегонах обладнали спеціальними нішами, де пасажири зможуть сховатися від потужного струменя повітря, який створює швидкісний електропоїзд. Запроваджені єдині стандарти обмежувальної лінії жовтого кольору на усіх пасажирських платформах і голосового попередження про наближення швидкісних поїздів на станціях та в пунктах зупинки на маршрутах швидкісних поїздів.

Завершено електрифікацію дільниці Полтава – Красноград – Лозова протяжністю 176 км. У планах Укрзалізниці – прокласти другу колію й збільшити пропускну спроможність цієї ділянки у 2-3 рази впродовж 4-5 років.

На будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві виконано робіт на суму 52,1 млн грн.

На реконструкцію вокзалу станції Донецьк у 2012 році освоєно 18,8 млн гривень.

Будівництво сучасного високотехнологічного центру з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів в межах Київського залізничного вузла» з початку року коштувало 11,9 млн гривень.

У 2011-му на напрямках впровадження прискореного руху Укрзалізниця модернізувала 346,5 км колії, здійснено середній ремонт на 298,6 км колії, комплексно-оздоровчий ремонт – на 742,4 км. Замінено на нові 439 комплекти стрілочних переводів, здійснено середній ремонт 126 комплектів. Торік Укрзалізниця закінчила електрифікацію дільниць Фастів – Житомир (протяжністю 101 км), Полтава – Кременчук – Бурти (95 км) і одночасно готувала до електрифікації дільницю Полтава-Красноград-Лозова. Для живлення контактної мережі за один рік збудовано п’ять тягових підстанцій. Проведено масштабне оновлення пристроїв залізничної автоматики та зв’язку – систем управління рухом поїздів на станціях та перегонах. Для впровадження швидкісного руху при виконанні робіт використовуються нові матеріали і технології, одночасно з електрифікацією дільниць повністю замінюється верхня будова колії, укладаються безстикові суцільні рейки довжиною від станції до станції, для більш комфортного і безпечного руху поїздів вперше на залізницях застосували новий метод зварювання стрілочних переводів — алюмінотермічний.

Для виготовлення стрілочних електроприводів, кабелю, контактного проводу, трансформаторів, модулів, іншого обладнання та матеріалів Укрзалізниця задіяла близько 40 суміжних вітчизняних підприємств.

Для системної електрифікації колій затверджена відповідна програма на 2011-2016 роки. Усього за цей період заплановано перевести на електротягу 1562 км експлуатаційної довжини залізничних колій.