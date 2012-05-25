В’їзд у центр Києва під час Євро-2012 буде лише за перепустками

Столична Державтоінспекція інформує, що в’їзд в центральну частину міста Києва під час проведення чемпіонату Євро-2012 з футболу буде здійснюватись за перепустками.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, для отримання перепустки необхідно звернутися з письмовою заявою на ім’я начальника Головного управління транспорту та зв’язку Київської міської державної адміністрації Водовозова Є.Н. (вул. Леонтовича, 6, третій поверх, кабінет № 13, телефон для довідок 235-64-95, телефонувати у робочі дні тижня з 9.00. до 18.00).

Заява складається заявником у довільній формі, але обов’язково вказується мета в’їзду в центральну частину міста та марка і номерний знак транспортного засобу.

Перепустки надаються безкоштовно.