Під час ремонту автодороги «Київ-Знам’янка» зникло майже 900 тис грн бюджетних коштів

Майже на 900 тис грн завдано збитків державі керівниками Служби автомобільних доріг в Черкаській області під час проведення торік поточного ремонту автомобільної дороги «Київ-Знам’янка».

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

«Прокуратура в ході перевірки додержання вимог Закону «Про автомобільні дороги» в діяльності Служби автомобільних доріг встановила факт завищення вартості виконаних робіт за проведений у 2011 році поточний ремонт автомобільної дороги «Київ-Знам’янка» на суму 891 тис грн, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави», - зазначається у повідомленні.

Порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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