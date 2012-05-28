АМКУ дозволив СКМ придбати більше 50% акцій залізничного оператора "Лемтранс"

Група СКМ отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання більш ніж 50% у статутному капіталі приватного жзалізничного оператора "Лемтранс" (м. Донецьк), повідомили УНІАН у прес-службі компанії СКМ.

Згідно з повідомленням, на поточний момент Групі СКМ уже належить 19,95% акцій ТОВ "Лемтранс". Після того, як будуть отримані дозволи іноземних антимонопольних органів, і всі формальності з оформлення операції купівлі-продажу будуть завершені, компанія «Лемтранс» увійде до складу транспортного напрямку бізнесу Групи СКМ.

"Рішення про купівлю Лемтрансу ми прийняли виходячи з того, що Група СКМ є одним із найбільших вантажовідправників в Україні та вкрай зацікавлена ​​в організації стабільного та безперебійного перевезення своїх вантажів. Купуючи вагонну компанію, ми маємо намір забезпечити себе власним вагонним парком", - сказав директор з розвитку нових напрямків бізнесу Компанії СКМ Микола Нестеренко.

Стратегія розвитку компанії «Лемтранс» передбачає фокусування на сегменті вантажних залізничних перевезень за рахунок розвитку клієнтської бази та розширення власного вагонного парку. Сума запланованих інвестицій у 2012 р. на придбання 5 тис. нових вагонів складе більше 350 млн дол.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, управляюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні та транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група "Україна" і видавничий холдинг "Сегодня Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову

ТОВ "Лемтранс" - найбільша в Україні приватна транспортно-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг із перевезення вантажів залізничним транспортом. Основними напрямками діяльності є: транспортно-експедиторське обслуговування внутрішніх і експортно-імпортних вантажних перевезень, ремонт рухомого складу, інформаційний супровід руху вантажів, а також організація декларування транзитних вантажів, що прямують через Україну. На сьогодні ТОВ "Лемтранс" експлуатує більше 12 000 одиниць рухомого складу. Обсяг перевезених вантажів за підсумками 2011 року склав більше 40 млн. тонн.