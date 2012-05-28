Відкрився новий термінал «D» міжнародного аеропорту «Бориспіль»

У Києві відкрито новий термінал «D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, термінальний комплекс «D» найбільший в Україні й може обслуговувати до 15 млн пасажирів на рік.

Площа термінального комплексу 107 тис. квадратних метрів.

Вартість проекту 4,8 млрд грн.

Будівництво було почате в 2008 році.

Термінальний комплекс «D» оснащено 11 стаціонарними аеромостами для посадки й висадки пасажирів. Це дозволяє приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 середніх (класу «Боїнг 737») літаків.

У перспективі планується добудова галереї терміналу в північному й південному напрямках із можливістю добудови двох додаткових аеромостів.

Обслуговування й паркування повітряних суден здійснюється на новому пероні площею 183 тис. кв. м, який може приймати до 25 повітряних суден.

Централізована система заправки літаків може заправляти повітряні судна прямо на стоянці зі швидкістю до 2 тонн на хвилину.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20%, порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб, у І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн пасажирів.

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