МАУ відкриває регулярний авіарейс Харків – Барселона

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 2 червня відкриває регулярний сезонний авіарейс сполученням Харків – Барселона.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник комерційного відділу Міжнародного аеропорту «Харків» Владислав Іллін.

За його словами, рейс здійснюватиметься двічі на тиждень: по суботах і поперемінно вівторках і четвергах. На маршруті використовуватимуться повітряні судна Boeing 737-400 місткістю 169 крісел.

В.Іллін зазначив, що основна частина квитків на цей авіарейс продаватиметься разом із туристичними путівками, проте певна частина квитків надійде у вільний продаж через сайт і каси МАУ.

За словами В.Ілліна, рейс Харків – Барселона – один із найдовших, із тих які виконуються з Міжнародного аеропорту «Харків». Тривалість польоту становитиме близько 3,5 – 4 години. Вартість квитка – від 400-450 дол.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» – один із ключових об'єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються наразі в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Старт масштабному проекту було дано 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник – відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій Олександра Ярославського в проект становить 107,2 млн дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерської вежі) – 191,3 млн дол.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ знаходяться в приватній власності. Основна діяльність МАУ – пасажирські й вантажні перевезення. Флот компанії складається з 19 літаків Boeing 737 різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).