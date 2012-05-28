Колесніков: Україні потрібно ще 100-120 швидкісних потягів і 600 електричок

Україні необхідно ще 100-120 швидкісних потягів і 600 приміських електричок.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков в інтерв'ю виданню «КоммерсантЪ-Украина».

«Швидкісних потягів нам потрібно 100-120. У чому їх перевага? Вони ходять удвічі швидше, а отже, оборотність перевезень удвічі вище. Чим більше оборотність, тим більше пасажирів і дешевша вартість квитка. 120 швидкісних потягів можуть замінити 300 звичайних пасажирських потягів», - відзначив Б.Колесніков.

Він додав, що Україні необхідні також 600 приміських електричок, оскільки старі працюють ще з часів Олімпіади 1980 року. «Нам слід модернізувати цей парк. Електрички Skoda більш економічні, вони споживають менше електроенергії», - сказав він, додавши, що «дуже б хотілося налагодити їх виробництво в Україні».

Щодо наміру компанії Hyundai розпочати виробництво швидкісних потягів в Україні, Б.Колесніков відзначив, що «поки контракти не підписано, я завдам збитків і українській, і корейській стороні, якщо почну про них розповідати. Переговори ведуть кілька підприємств. Коли контракти буде підписано, журналісти про все дізнаються».

Також, за словами міністра інфраструктури, Україні необхідно продовжити роботу з електрифікації залізничних колій. «У нас 22 тис км магістральних залізниць. З них електрифіковано лише 11 тис. Якщо ми доведемо цю цифру до 15-16 тис км, то зможемо відмовитися від споживання 300 тис т дизельного пального щороку, і замість імпортних вуглеводнів купувати вітчизняну електроенергію. Крім того, ми збільшимо швидкість вантажних перевезень на 30%. Нашим промисловим підприємствам дешевше користуватиметься залізничними перевезеннями», - додав Б.Колесніков.

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