Відкрито рух поїздів Skoda Дніпропетровськ–Донецьк та Дніпропетровськ–Харків

Сьогодні. 28 травня, на центральному залізничному вокзалі Дніпропетровська Державна адміністрація залізничного транспорту України "Укрзалізниця" урочисто відкрила рух міжрегіональних швидкісних електропоїздів Skoda за маршрутами Дніпропетровськ – Донецьк та Дніпропетровськ – Харків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, урочистий захід відбувся за участю губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула та начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота

«Сучасні швидкісні поїзди зміцнять і виведуть на новий рівень економічні, культурні та людські зв'язки між Дніпропетровщиною, Харківщиною і Донбасом», - цитує прес-служба О. Вілкула.

Курсування потягів Skoda між містами-мільйонниками Дніпропетровськом, Донецьком і Харковом також дозволить футбольним уболівальникам в комфортному режимі відвідувати матчі Євро-2012, а також надасть можливість гостям чемпіонату в період між матчами відвідати Дніпропетровщину.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, сьогодні на електропоїзді за маршрутом Дніпропетровськ- Донецьк вирушили близько 400 пасажирів.

Електропоїзди Дніпропетровськ-Донецьк та Дніпропетровськ-Харків курсуватимуть щоденно і в зворотному напрямку.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Skoda курсуватимуть за експериментальним графіком до 1 вересня, після чого планується скоротити час перебування в дорозі ще на 15-30 хв.

Чеський двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові поїзди Skoda складаються з шести вагонів, в кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.

Поїзди Skoda придбані за укладеним у січні 2011 року договором між Південною залізницею і компанією Skoda Vagonka на поставку двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів із шести вагонів кожен на суму 39,9 млн. євро.

Поїзди мають гарантійний термін обслуговування 24 місяці. Загальний термін експлуатації - 40 років.

У рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів в дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

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