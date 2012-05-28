Станцію метро «Майдан Незалежності» закриють із 7 червня

У Києві станцію метро «Майдан Незалежності» буде закрито для входу-виходу пасажирів із 7 червня по 2 липня, тобто на час роботи офіційної фан-зони Євро-2012 в центрі міста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

При цьому передбачено, що вхід-вихід на станцію «Хрещатик» під час проведення в столиці чемпіонату з футболу не перекриватиметься.

Як пояснили в КМДА, із станції «Хрещатик» можна буде здійснювати перехід на станцію «Майдан Незалежності», яка з 7 червня по 2 липня працюватиме виключно як пересадочний вузол.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня заступник начальника Головного управління транспорту КМДА Іван Шпильовий заявляв, що у дні проведення матчів Євро-2012 у Києві весь комунальний пасажирський транспорт працюватиме цілодобово, за винятком метрополітену, у роботі якого вночі буде перервана 2,5 години.

За словами М.Шпильового, за необхідності у дні проведення матчів буде також обмежена робота станції метро «Хрещатик» - це питання вирішуватиме керівництво метрополітену в залежності від того, який буде пасажиропотік на цій станції, з метою гарантування безпеки пасажирів.

Також він повідомив, що у дні проведення матчів за чотири години до їх початку закриватимуться станції метро «Палац спорту» та «Олімпійська»». Їх робота відновлюватиметься через годину після завершення матчів. Представник управління транспорту підкреслив, що такий режим роботи станцій метро вводиться на вимогу УЄФА.