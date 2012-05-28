Придніпровська залізниця відкрила після реконструкції залізничний вокзал у Павлограді

У понеділок, 28 травня, в Павлограді Дніпропетровської області Придніпровська залізниця відкрила після реконструкції залізничний вокзал.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, в приміщенні вокзалу замінили вікна та двері на металопластикові, утеплили фасад, відремонтували покрівлю, а також створили сучасний зал очікування.

Також реконструйовано платформи та упорядкована привокзальна площа. Придніпровська залізниця спрямувала на реконструкцію вокзалу в Павлограді 9 млн грн.

Через Павлоградський вокзал щодня проходять 110 пасажирських і 8 пар приміських електропоїздів. Послугами вокзалу щорічно користується близько 300 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.