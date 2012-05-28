Рада залізниць ОСЗ затвердила графік руху міжнародних поїздів по СНД

Рада залізниць ОСЗ затвердила графік руху міжнародних поїздів на 2012-2013 роки на мережі залізниць країн СНД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), графік передбачає курсування 243 пар пасажирських поїздів міжнародного сполучення, 62 пари поїздів і 308 причіпних і безпересадочних пасажирських вагонів, зокрема, 59 поштово-багажних вагонів.

Всього узгоджені в новому графіку 231 пара міжнародних пасажирських поїздів - 91 пара обслуговується складами Російських залізниць, 32 пари - складами України, 45 пар - складами Білоруської залізниці, 14 пар - складами Казахстанських залізниць, 13 пар - складами Узбецьких залізниць, 6 пар - складами Таджицької залізниці, 5 пар - складами залізниць Молдови, по 3 пари - складами Азербайджанських залізниць, Киргизької залізниці та Латвійської залізниці, по 2 пари - складами Вірменської та Литовської залізниць, 1 пара поїздів обслуговуються складами Естонської залізниці.

У зв'язку зі зростанням пасажиропотоку, в графік додатково включені поїзд №311/312 сполученням Луганськ - Москва.

На українському напрямку в графіку 2012-2013 роки змінено маршрути проходження поїздів № 17/18 Київ - Адлер на Київ - Анапа № 143/144 Маріуполь, Харків - Санкт-Петербург на Донецьк, Харків - Санкт-Петербург № 223/224 Кисловодськ - Сімферополь на Ростов - Сімферополь.

Поїзд № 215/216 Москва - Анапа слідуватиме через Букіне - Красний Лиман замість Лозової, поїзд № 369/370 Баку - Харків слідуватиме через Урбах - Саратов замість Волгограду, поїзд № 371/372 сполученням Мінськ - Київ, Івано-Франківськ маршрут продовжено до станції Чернівці.

Довідка УНІАН. Новий графік руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки розроблено з урахуванням розвитку регіонів, підвищення швидкості руху поїздів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних поїздів Hyundai на напрямках Київ-Львів – 3 пари, Київ-Харків – 3 пари, Київ-Донецьк – 2 пари, а також швидкісного поїзда Skoda на напрямках Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

ОСЗ (Організація співпраці залізниць) – міжнародна організація, створена на нараді міністрів 28 червня 1956 року в м. Софія (Республіка Болгарія) міністрами, які відають залізничним транспортом.

Рада із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності створена в Мінську 14 лютого 1992 року для координації роботи залізничного транспорту на міждержавному рівні, вироблення узгоджених принципів його діяльності, організації спільної експлуатації рухомого складу й виконання великого кола інших виробничих завдань.