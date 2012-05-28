У Херсоні третина тролейбусів не вийшла на маршрути

У Херсоні на ДКП «Херсонелектротранс» з 21 травня відбувається страйк персоналу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН самі працівники, в основному бастує технічний персонал - слюсарі, механіки та електрики. Основна причина протесту – заборгованість по зарплаті за 3 місяці і постійна загроза звільнень.

За словами працівників підприємства, страйк тролейбусних технарів уже негативно позначився на рухомому складі підприємства. Щодня на маршрути виходить все менше тролейбусів. Кількість машин на маршрутах скоротилася більш ніж на третину. Також, за словами страйкарів, через відсутність техконтролю тролейбуси на маршрутах представляють реальну небезпеку для пасажирів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Сьогодні борг ДКП «Херсонелектротранс» перед своїми працівниками становить трохи більше 1 млн грн. Також відомо, що із січня цього року в підприємства щомісяця з'являється 25-30% недофінансування із субвенції. З цієї причини працівники «Херсонелектротранс» одержували зарплату частково.

Проте керівництво підприємства займає стосовно страйкарів жорстку позицію.

«Що стосується «страйку», то моя позиція з цього питання достатньо жорстка. Я поважаю бажання людей відстоювати свої права, але робити це належить у законному полі. Наша профспілка, я особисто і 99% усього колективу це розуміють», – повідомив керівник ДКП «Херсонелектротрнас» Михайло Мосін.

За його словами, із 466 працівників підприємства тільки 16 чоловік перестали виконувати розпорядження керівництва, оголосивши несанкціонований страйк.

Понад 80% надходжень і всього доходу підприємства становлять державні субвенції за перевезення пільгових категорій пасажирів, і лише 10-15% – заробіток підприємства від продажу квитків. Борг із субвенції на сьогодні - 2 млн грн. За словами М.Мосіна, цих грошей вистачило б на повне погашення заборгованості по зарплаті.

Також М.Мосін повідомив, що основна причина скорочення кількості тролейбусів на маршрутах – порушення трудової дисципліни.

«Це елементарне порушення трудової дисципліни. Підприємство звернулося до суду, аби визнати цей «страйк» незаконним, і вже за рішенням суду вживатимемо заходи», - повідомив М.Мосін.

Ситуацію в ДКП «Херсонелектротранс» керівництво мерії обласного центру пояснює невиконанням державою своїх зобов'язань з виплати різниці в тарифах на перевезення пільговиків.

«Ми надіслали листи в Херсонську облдержадміністрацію і Міністерство фінансів України з проханням виділити кошти з державного бюджету для компенсації витрат на перевезення пільгової категорії пасажирів у зв'язку із ситуацією, що склалася в колективі», - повідомив заступник мера Херсона Володимир Ярошевський.

У свою чергу прокуратура Херсона проводить перевірку дотримання вимог законодавства про оплату праці на ДКП «Херсонелектротранс». Перевірка проводиться за фактом неодноразових заяв працівників підприємства про заборгованість з виплати заробітної плати.