Власнику десятитисячного квитка на Hyundai подарують два пропуски на фінал Євро-2012

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вручить два пропуски на фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 пасажиру, який 26 травня о 18:32 у міській касі Львова (каса № 6) викупив десятитисячний квиток на проїзд у швидкісному потягу Hyundai.

Як повідомляє «Укрзалізниця», квиток було придбано на маршрут Львів-Київ на 8 червня 2012 року, 7.00, вагон № 4, місце № 3.

Номер квитка ФИ269124.

Нагадаємо, презентувати два запрошення на фінальний матч Євро-2012 пасажиру, який придбав 10-тисячний квиток на Hyundai, пообіцяв віце-прем'єр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

За призом володарю «щасливого» квитка на Hyundai необхідно звернутися до начальника Львівського вокзалу Володимира Жемели або за телефоном довідкового бюро Львівського вокзалу.