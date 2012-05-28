На реконструкцію і будівництво доріг до Євро-2012 витратили 2 млрд дол.

В Україні на реконструкцію і будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова комісії з реорганізації Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Євген Прусенко.

За його словами, з 5 млрд дол., які, за оцінками віце-прем'єр-міністра Бориса Колеснікова, Україна витратила на підготовку до Євро-2012, на облаштування доріг витрачено близько 2 млрд дол. (близько 15 млрд грн).

При цьому Польща витратила на облаштування доріг до чемпіонату 62 млрд злотих (150 млрд грн), що в 10 разів більше, ніж Україна, додав він.

Є.Прусенко уточнив, що протягом 2008-2011 років на маршрутах Євро-2012 реконструйовано або побудовано 1 615 км доріг, що становить приблизно 2% загальної протяжності доріг в Україні (170 тис км).

Він також відзначив, що рух на трасі Київ-Львів буде повністю відкрито найближчими днями, а Житомирська траса буде готова в повному обсязі через 3-5 днів.

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