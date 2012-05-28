Hyundai удвічі швидші за звичайні українські потяги – УЗ

Маршрутна швидкість електропоїздів Hyundai, яка становить 110 км на годину, удвічі більше звичайної маршрутної швидкості українських потягів (57 км на годину).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), це стало можливим завдяки інвестиціям у модернізацію інфраструктури і пересувний склад нового покоління - високошвидкісні електропоїзди Hyundai.

Нагадаємо, що маршрутна швидкість — це середня швидкість, з якою потяг проходить відстань від станції відправлення до станції прибуття.

Конструктивна (максимальна) швидкість електропоїздів Hyundai, зазначена в технічному завданні «Укрзалізниці» на їх виготовлення, становить 160 км на годину, на випробуваннях вона досягала 180 км на годину.

Швидкість, яку потенційно може розвинути потяг, завжди на 10-20% більша, ніж його конструктивна швидкість.

Довідка УНІАН. Маршрутну швидкість електропоїздів Hyundai на мережі українських залізниць можна порівняти зі швидкостями швидкісних потягів в інших країнах СНД і світу. Зокрема, потяг «Сапсан» долає 650 км від Москви до Санкт-Петербурга за 4 годин 15 хвилин, рухаючись з маршрутною швидкістю 153 км на годину, а на окремих ділянках розвиваючи максимальну швидкість до 250 км на годину. Від Москви до Нижнього Новгорода (442 км) «Сапсан» рухається з маршрутною швидкістю 113 км на годину. Маршрутна швидкість потягу «Алегро» на шляху від Санкт-Петербурга до Хельсінкі (407 км) становить 113 км на годину. Швидкісний потяг «Пендоліно» на шляху від Хельсінкі до Турку у Фінляндії розвиває маршрутну швидкість 81 км на годину, максимальну - 220 км на годину. Від Праги до Острави (Чехія) «Пендоліно» розвиває маршрутну швидкість 115 км на годину, максимальну — 230 км на годину.

На національному швидкісному коридорі Львів-Київ-Харків-Донецьк потяги Hyundai 912,5 км шляху долають з швидкістю до 160 км на годину, 398,1 км — з швидкістю до 140 км на годину, 438,1 км - до 120 км на годину.