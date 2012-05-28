ДЗ втричі збільшила продажі квитків на приміські електропоїзди

Донецька залізниця (ДЗ) із впровадженням турнікетної системи пропуску втричі збільшила продаж квитків на приміські потяги, а середньодобову виручку по станції Донецьк - на 54,7%.

Зокрема, з 15 по 20 травня, до впровадження турнікетної системи, по станції Донецьк було продано 29, з 22 по 27 травня, після впровадження турнікетної системи, - 490 абонементів.

До впровадження турнікетів на станції Донецьк було оформлено 3 065 платних проїзних документів і 2 776 безплатних, після впровадження турнікетів - 9 254 платних і 7 620 безплатних.

«Це доводить доцільність впровадження автоматизованої системи контролю доступу пасажирів до приміських потягів», - повідомляє ДЗ.

Нагадаємо, що з введенням в експлуатацію вокзального комплексу Донецьк почала працювати турнікетна система пропуску до приміських потягів - потрапити до потягів можна виключно через турнікетну систему.

Пасажири пільгових категорій населення за наявності відповідних посвідчень зобов'язані оформити проїзні документи в касі.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є найбільшим перевізником пасажирів у Донбасі. За 4 місяці 2012 року ДЗ у приміському сполученні перевезла 15,2 млн чоловік, з них 13,8 млн (90,7%) - це пасажири пільгових категорій.

За 4 місяці 2012 року збитки ДЗ від приміських пасажирських перевезень склали 173,3 млн грн.