Червоненко: ринок таксі - єдина галузь, яка на 95% живе поза правовим полем

Перешкодити реформуванню ринку таксомоторних перевезень в Україні не вдасться. Про це заявив екс-міністр транспорту і зв'язку України Євген Червоненко сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему «Перспективи і безвихідь ринку таксі в Україні. Або влада наведе лад з нелегалами, або легальні таксі підуть у тінь».

За словами Є.Червоненка, ринок таксомоторних перевезень - це єдина галузь української економіки, яка на 95% живе поза правовим полем. «Після того, як ми спільно з Міністерством інфраструктури і Київською міськадміністрацією почали просувати закон про таксомоторні перевезення, розпочалося багато відверто провокаційних рухів, спрямованих на політизування нашої ініціативи. Однак ми не зупинимося перед цими провокаціями і продовжимо розробку законопроекту, який дозволить вивести ринок таксі з тіні і зробити його цивілізованим», - заявив Є.Червоненко і додав: «Щодо звинувачення нас у спробах монополізувати ринок таксі, то вони не мають під собою ані найменших підстав, тому що монополізувати ринок таксі фізично неможливо».

Водночас Є.Червоненко констатував, що напередодні Євро-2012 спроби впорядкувати ринок таксомоторних перевезень зазнали невдачі. На його думку, це викликає особливу стурбованість у зв'язку з тим, що нелегальні таксисти не відповідають за безпеку пасажирів, а також завдають збитку іміджу України. "Таксі - це безпека в першу чергу. Таксистом має бути людина, яка несе відповідальність за своїх пасажирів. Автомобіль таксі систематично має проходити техогляд, а водієм таксі має бути людина, яка проходить медичний огляд", - підкреслив Є.Червоненко.

Виступаючи на прес-конференції, голова правління Української таксомоторної асоціації Анатолій Глазюк висловив занепокоєння тим фактом, що стати водієм таксі в Україні може практично будь-яка людина. "У безкоштовній газеті, яку роздають на вулиці, ми можемо побачити оголошення, в якому написано: "Відправ SMS - і стань водієм таксі". Але у такому разі коли ми викликаємо таксі, як ми можемо бути впевнені у тому, що до нас приїде водій в адекватному стані, який зможе виконати замовлення?", - сказав А.Глазюк.

У свою чергу, співголова Робочої групи з впорядкування перевезень пасажирів на таксі в м. Київ при Київській державній міській адміністрації Андрій Антонюк звернувся до всіх таксистів з проханням не роздувати ціни на час Євро-2012. «Ми зустрічаємо чемпіонат з тим парком таксі, який у нас є, але я все ж хочу звернутися до всіх таксистів, і легальних і нелегальних: будьмо привітними до наших гостей, зустрінемо їх без п'ятиразового підвищення тарифів, без хамства, тому що це імідж нашої країни», - сказав представник КМДА.

Учасники прес-конференції закликали всіх зацікавлених в реформуванні ринку таксі України відвідати Всеукраїнський форум представників таксомоторної галузі, який проходитиме в Українському домі 30 травня.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня біля будівлі Кабінету міністрів України відбулася акція протесту проти монополізації ринку таксомоторних перевезень. Основною вимогою протестувальників було введення мораторію на будь-які зміни законодавства щодо ринку таксомоторних перевезень, до закінчення роботи робочої групи, яка має бути створена при Кабінеті міністрів і Міністерстві інфраструктури за участю представників регіональних перевізників і регіональних служб таксі.

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