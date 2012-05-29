Віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков оцінює готовність України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу на 99,9%.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

«В цілому я оцінюю ступінь готовності (України – УНІАН) на 99,9%. Зокрема, мене хвилює траса Київ-Житомир, яку ми ще добудовуємо. З Божою допомогою, погода буде хороша, і ми встигнемо. Там зараз змінюється покриття, здійснюється виведення на першу категорію, що дозволяє організувати чотирисмуговий рух», - зазначив Б.Колесніков.

Порівнюючи, на прохання видання, ступінь готовності до Євро-2012 України і Польщі, віце-прем'єр зазначив, що ступінь готовності Польщі теж дуже висока.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готова до проведення Євро-2012 на 99,9% - Колесніков