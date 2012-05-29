Мінінфраструктури і УЗ вивчають питання пред'явлення паспортів під час придбання квитків

Міністерство інфраструктури і Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вивчають питання відновлення практики пред'явлення паспорта при купівлі залізничних квитків.

Про це сказав віце-прем'єр України — міністр інфраструктури Борис Колесніков в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

«Купівля без пред'явлення паспорта дає можливість спекулянтам купувати щодня по 500 квитків у різних напрямках. Тому ми разом з "Укрзалізницею" зараз вивчаємо це питання», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Б. Колесніков заявив, що без реалізації квитків за документами перемогти «залізничну мафію» в країні не вдасться.

Довідка УНІАН. У 2007 році Кабінет міністрів України постановою “Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом” скасував іменні залізничні квитки і практику продажу проїзних документів тільки по пред'явленню паспорта або іншого документа, який підтверджує особу.