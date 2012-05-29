ДЗ продовжила маршрут поїзда № 69/70 Донецьк-Львів до Маріуполя

Донецька залізниця з 27 травня продовжила маршрут поїзда № 69/70 сполученням Донецьк-Львів до Маріуполя.

Як повідомляє ДЗ, час відправлення поїзда з Маріуполя о 10:31, прибуття до Львова - о 13:03.

Назад зі Львова о 17:38, прибуття до Маріуполя о 19:24.

Крім того, ДЗ з 27 травня вводить у графік руху приміський поїзд Маріуполь-Ясинувата відправленням з Маріуполя о 20:20, яким найактивніше користуються працівники підприємств, які проживають в передмісті.

«Щоб економічні ризики і збитки від курсування цього поїзда не лягали тягарем лише на Донецьку залізницю, керівники маріупольських підприємств висловили готовність нести консолідовану відповідальність і взяли на себе зобов'язання з викупу проїзних абонементів. Подібна практика існувала в радянські часи і цілком себе виправдала», - говориться в повідомленні ДЗ.

Довідка УНІАН. Згідно з маркетинговими дослідженнями пасажиропотоку і статистичними даними з продажу квитків за 2011 рік, за інформацією Донецької залізниці, поїзд № 70/69 Маріуполь-Львів в середньому за рейс перевозив 1001 чол., при цьому лише 61 (16%) пасажирів користувалися повним маршрутом слідування з Маріуполя до Львова.

Витрати ДЗ на експлуатацію поїзда № 70/69 Маріуполь-Львів становили 40,39 млн. грн, при цьому покриття витрат становило лише 56,6%.

Збитки ДЗ від перевезення пасажирів цим поїздом у 2011 році становили 17,48 млн. грн.