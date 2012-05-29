ДЗ і ПЗ забезпечили щоденне сполучення між Маріуполем і Харковом

Донецька залізниця (ДЗ) і Південна залізниця (ПЗ) домовилися про забезпечення щоденного залізничного сполучення між Маріуполем (Донецька область) і Харковом.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, поїзд № 322/321 сполученням Маріуполь-Харків за парними датами з Маріуполя буде відправлятися формуванням Донецької залізниці, за непарними - Південної залізниці.

Час відправлення з Маріуполя – о 18:17, прибуття до Харкова - о 5:00.

Зворотній рейс з Харкова о 22:15, прибуття до Маріуполя - о 8:38.