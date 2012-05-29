Планується будівництво трансукраїнської автомагістралі з Львівської до Донецької області

Мінінфраструктури планує будівництво трансукраїнської автомагістралі від Краківця (Львівська область) до Успенки (Донецька область) до 2016 року.

Про це сказав віце-прем'єр-міністр України — міністр інфраструктури Борис Колесніков в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Україна», опублікованому сьогодні.

«У найближчі 3-4 роки ми плануємо збудувати трансукраїнську магістраль від Краківця (Львівська область) до Успенки (Донецька область). Це траса, котра з'єднає всю Україну. Від Успенки до Краківця по ній можна буде доїхати за 14 годин. При стабільному фінансуванні за 3-3,5 роки таку дорогу можна збудувати», - сказав він.

Б.Колесніков зазначив, що «якщо цього року ми закінчимо проектування цієї ділянки, то в наступному (2013 — УНІАН) розпочнеться будівництво».

За словами Б.Колеснікова, основна частина магістралі проходитиме через Київ—Канев—Черкаси—Дніпродзержинськ—Дніпропетровськ—Донецьк.

При цьому Б.Колесніков зазначив, що «такі ділянки як Київ—Канев—Черкаси—Дніпропетровськ—Донецьк не реконструюватимуться».

«Британські і німецькі інженери, з якими ми ведемо консультації, переконані, що не можна будувати зверху старої дороги нову. Тому буде побудована абсолютно нова магістраль», - сказав він.

Крім того, Б. Колесніков зазначив, що Україна не готова до практики будівництва платних доріг.

«Українці ще не готові до цього. Коли середня зарплата у нас в країні буде 1000 доларів, можна починати про це говорити. А при середній зарплаті в 1500 доларів вже можна починати проектувати», - сказав він.