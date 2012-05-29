Кабмін скоротив на 91 млн грн фінансування будівництва доріг до Євро-2012

Кабінет Міністрів скоротив на 91 млн грн витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією і капітальним ремонтом доріг, задіяних у підготовці до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євро-2012, для подальшого їх спрямування на забезпечення об'єктів поточного ремонту.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне рішення Кабмін ухвалив 28 травня.

Також документ відкоригував витрати на установку і заміну знаків маршрутного орієнтування з дублюючими знаками латинськими буквами.

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