Кабмін скоротив на 91 млн грн фінансування будівництва доріг до Євро-2012
13:18, 29 травня 2012Транспорт/Звя'зок
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Кабінет Міністрів скоротив на 91 млн грн витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією і капітальним ремонтом доріг, задіяних у підготовці до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євро-2012, для подальшого їх спрямування на забезпечення об'єктів поточного ремонту.
Як повідомляється на сайті уряду, відповідне рішення Кабмін ухвалив 28 травня.
Також документ відкоригував витрати на установку і заміну знаків маршрутного орієнтування з дублюючими знаками латинськими буквами.
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