"АероСвіт" з 30 травня відкриє авіарейси з Києва до Караганди

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" з 30 травня 2012 року відкриє повітряне сполучення між Києвом і великим індустріально-промисловим, науковим і культурним центром Казахстану, містом Караганда.

Як зазначається у повідомленні компанії, переданому УНІАН, на початковому етапі рейси виконуватимуться двічі на тиждень: у середу і неділю - з Києва, у понеділок і четвер - з Караганди.

Тривалість польоту — близько 4,5 годин.

Крім того, у літній період 2012 року "АероСвіт" планує збільшити з 2 до 3 на тиждень кількість рейсів до України з Актау і Костанаю.

Караганда стане п'ятим містом Казахстану, куди здійснює польоти "АероСвіт".

Нагадаємо, "АероСвіт" здійснює регулярні польоти з Києва до Алмати, Астани, Актау і сезонні (червень-вересень) рейси до Костанаю.

Частотність рейсів на лініях Київ-Алмати і Київ-Астана з весни 2011 року зросла до 7 на тиждень.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" заснована у 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також здійснює пасажирські перевезення до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 19 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. Є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з 1996 р. і Асоціації європейських авіакомпаній – з 2008 р.