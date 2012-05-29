Samsung везе в Україну нового "вбивцю" iPhone

Компанія Samsung Electronics Co у вівторок розпочала продаж у країнах Євросоюзу та Азії нової моделі свого смартфона Galaxy S3, яка, на думку аналітиків ринку, посилить позиції корейського гіганта як найбільшого в світі виробника смартфонів.

У компанії «Samsung Electronics Україна» агентству УНІАН повідомили, що на українському ринку продаж цього смартфона розпочнуть в середині червня.

Київські продавці електроніки кажуть, що особливо нетерплячі користувачі вже почали цікавитися можливостями новинки від Samsung.

«У нас вже почали питати Galaxy S3, але коли почнуться продажі - поки не знаємо. Як не знаємо і ціну на нього», - сказав УНІАН продавець великого магазину в центрі столиці України.

Телефон третього покоління, який відстежує переміщення очей користувача, щоб не відключати підсвічування екрану, з'явиться 29 травня в продажу у 28-ми європейських і деяких близькосхідних країнах.

Пристрій використовує операційну систему Android від Google і оснащена 4,8-дюймовим (12,2 сантиметра) екраном.

У першому кварталі 2012 року Samsung продав 44,5 мільйона смартфонів, отримавши 30,6% ринку, порівняно з 24,1% у американської компанії Apple.

"Galaxy S3 - справжній конкурент майбутньому iPhone. Він, ймовірно, стане найбільш продаваним смартфоном цього року, хоча справжнє випробування його чекає після виходу нового смартфона від Apple", - цитує агентство Reuters аналітика компанії IDC Франциско Жеронімо.

Новий iPhone від Apple повинен з'явитися в третьому кварталі 2012 року.

Ціни в магазинах Європи на новий Galaxy S3 знаходяться на рівні 600 євро, у Великобританії - близько 500 фунтів і залежать від контракту. У сусідній Росії новий Galaxy S3, продажі якого стартують на початку червня, буде коштувати 29 990 рублів (935 доларів).

За інформацією Samsung, Galaxy S3 продаватимуть 296 операторів у 145-ти країнах світу.