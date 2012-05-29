Першим рейсом у новий термінал D «Борисполя» став рейс іранської Taban Air

Першим рейсом, який прийняв новий термінальний комплекс D міжнародного аеропорту «Бориспіль», став рейс іранської авіакомпанії Taban Air з Тегерана.

Як повідомляє аеропорт, рейс прибув У «Бориспіль» сьогодні, 29 травня, о 6.50 за київським часом. На борту літака знаходилося 137 громадян України та Ірану (у тому числі 7 дітей).

Для доставки пасажирів до інших терміналів було організовано рух шаттл-басів.

Нагадаємо, новий термінальний комплекс D міжнародного аеропорту «Бориспіль» відкрили 28 травня.

Довідка УНІАН. Термінальний комплекс D аеропорту «Бориспіль» - найбільший в Україні і може обслуговувати до 15 млн пасажирів на рік. Площа термінального комплексу 107 тис. квадратних метрів. Вартість проекту 4,8 млрд грн.

Комплекс D оснащений 11 стаціонарними аеромостами для посадки і висадки пасажирів, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 середніх (класу «Боїнг 737») літаків.

Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% в порівнянні з 2010 роком - до 8 млн осіб, у І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн пасажирів.