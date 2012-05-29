УЄФА розпочав монтаж офіційних фан-зон в містах, які прийматимуть Євро-2012

УЄФА розпочав монтаж офіційних фан-зон в містах, які прийматимуть матчі Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник Українського місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський.

Він нагадав, що фан-зони функціонуватимуть з 7 червня до 1 липня. І вхід до них буде безкоштовним у дні матчів чемпіонату.

Також керівник комітету нагадав, що з 11 травня усі стадіони, на яких будуть зіграні матчі Євро, перейшли в безпосереднє управління УЄФА.

М.Лубківський сказав, що на сьогоднішній день на аренах та поблизу них розпочали роботу акредитаційні та волонтерські центри.

За його словами, на стадіонах тривають роботи зі встановлення аудіо та відеоапаратури, а також брендування арен.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, що монтаж фан-зон у містах, які прийматимуть матчі чемпіонату, триває лише другий день, але вже встиг спричинити значні незручності, зокрема, затори на дорогах внаслідок перекриття багатьох вулиць, М.Лубківський сказав, що УЄФА намагалося розпочати підготовку фан-зон якомога пізніше.

«Ми просимо вибачення за незручності, але це об’єктивна річ», - сказав М.Лубківський і додав, що подібні незручності мали місце під час підготовки подібних змагань у всіх країнах.

Він також додав, серед українських міст найскладніша ситуація виникла у Києві, це пов’язано з тим, що київський стадіон, на відміну від арен у Донецьку, Львові чи Харкові, знаходиться безпосередньо в центрі міста.

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