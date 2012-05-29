Придніпровська залізниця відібрала 5 банків для залучення кредиту на 484 млн. грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ПP) відібрало 5 банків для відкриття восьми відновлюваних кредитних ліній строком на один рік на загальну суму 484,081 млн. грн.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” надасть ПЗ кредит на 20 млн. грн, ПАТ “Експрес-банк” – на 40 млн. грн, ПАТ “Кредитпромбанк” – на 60 млн. грн, ПАТ “ВТБ Банк” – на 164,081 млн. грн і Дніпропетровське обласне управління ПАТ “Ощадбанк” – на 100 млн. грн.

Вартість угоди з ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” становитиме 3,8 млн. грн, з ПАТ “Експрес-банк” – 7,4 млн. грн, з ПАТ “Кредитпромбанк” – 4,4 млн. грн, з ПАТ “ВТБ Банк” – 21,337 млн. грн, з “Ощадбанком” – 16,5 млн. грн.

Нагадаємо, на початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» – одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа – Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.