Придніпровська залізниця спрямувала 7 млн. грн на підготовку оздоровниць до літа

Придніпровська залізниця спрямувала 7 млн. грн на підготовку відомчих оздоровчих установ до літнього сезону 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, із них, згідно з колективним договором, 5,5 млн. грн передбачено на проведення ремонтів і 1,5 млн. грн - на придбання необхідного устаткування оздоровниць.

За інформацією магістралі, дитячі оздоровчі табори ПЗ практично готові приймати на відпочинок дітей працівників підприємства. Літній сезон у них стартує 15 червня і триватиме до 18 серпня.

Цього літа в таборі ім. Ю.Гагаріна (Євпаторія) планують оздоровити 1263 дітей, у «Айвазовському» (Феодосія) - 780, у «Соколі» (Арабатська Стрілка) – 1260 і ще 150 дітей - у таборі «Юний локомотивець» (село Великий Луг).

Зараз у цих оздоровчих установах завершується облаштування територій, спортивних майданчиків і пляжних зон, ремонт спальних корпусів, перевіряється справність комунікацій. Ведеться робота з підбору кадрів для роботи у літній період, перш за все педагогів і медиків. Готуються спеціальні потяги для перевезення дітей на відпочинок.

Крім того, на підприємстві діють 4 пансіонати у Євпаторії, Феодосії і на Арабатській Стрілці, дві бази відпочинку, де вже відпочивають нинішні і колишні працівники ПЗ.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України. ПЗ здійснює перевезення у межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км. з населенням понад 8 млн. чоловік. ПЗ обслуговує поромну переправу Крим – Кавказ, 2 річкових і 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринок понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа – Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік. У 2011 році ПЗ перевезла більш ніж 215 млн. тонн вантажів і понад 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.