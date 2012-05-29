В Ужгороді протестували проти неякісних доріг

В Ужгороді перед Закарпатським облавтодором відбувся мітинг протесту проти неякісних доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, понад сто осіб – переважно молодь - стояли із плакатами, на яких наголошувалося на необхідності ремонту доріг.

Акція проходила під назвою «Ми вам податки – ви нам латки».

«Ми хочемо, щоб увагу на наші дороги звернула держава, зокрема в нашій області – облавтодор. А не говорили, що у них немає коштів» – зазначив один з організаторів акції Валерій Пацкан.

Активісти під час акції символічно латали старий піджак, аби подарувати його дорожникам.

До мітингувальників вийшов новопризначений керівник Закарпатського облавтодору, депутат Закарпатської облради від Партії регіонів Іван Горба.

Довідка УНІАН. 21 травня 2012 року під час прес-конференції голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида повідомив, що з Державного бюджету Закарпаття отримало 59 млн грн на ремонт доріг місцевого значення.

Голова ОДА також запевнив, що до проведення Євро-2012 основні магістралі, якими їхатимуть уболівальники на матчі в Україні, будуть відремонтовані.

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