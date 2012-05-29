Населеність відновлених нічних потягів не перевищує 50% - «Укрзалізниця»

Населеність шести нічних потягів, рух яких було відновлено в новому графіку руху на 2012-2013 рік на прохання пасажирів, в більшості випадків не перевищує 50%.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») за підсумками аналізу заповнюваності цих потягів за час дії нового графіку (з 27 травня - УНІАН).

«Із зазначених шести потягів тільки № 69/70 Маріуполь - Львів, маршрут якого продовжено з Донецька до Маріуполя, має більше 50% заповнюваності», - відзначають в «Укрзалізниці».

Зокрема, у напрямі зі Львова 29 травня заповнюваність потягу становить 15%, 30 травня - 77%, 31 травня - 74%, 1 червня - 36%, 2 червня - 25%, 3 червня - 39%.

У напрямі з Маріуполя заповнюваність цього потягу становить: 29 травня - 21%, 30 травня - 13%, 31 травня - 96%, 1 червня - 0%, 2 червня - 0%, 3 червня - 10%.

Інші потяги, які продовжили курсувати на вимогу пасажирів, мають недостатню заповнюваність як для потягів далекого слідування.

Так на потяг № 321/322 Маріуполь - Харків у напрямі з Маріуполя на 29 травня пасажири придбали 36% квитків, на 30 травня - 35%, 31 травня - 0%, 1 червня - 38%, 2 червня - 9%, 3 червня - 14%. У напрямі з Харкова на 29 травня - 50%, 30 травня - 43%, 31 травня - 0%, 1 червня - 64%, 2 червня - 30%, 3 червня - 21%.

На потяг № 623/624 Київ - Кам'янець-Подільський у напрямі з Києва на 29 травня продано 48% квитків, 1 червня - 68%, 3 червня - 10%. У напрямі з Кам'янец-Подільского на 30 травня - 36%, 2 червня - 13%, 4 червня - 43%.

На потяг № 363/364 Умань - Ясинувата в напрямі з Умані на 29, 30, 31 травня і 2 червня не продано жодного квитка, на 1 червня - 21%, 3 червня - 19%. У напрямі з Яснуватої на 29, 30, 31 травня і на 1 і 3 червня не продано жодного квитка, а на 2 червня - 37%.

Заповнюваність потягів № 669/670 Кременчук - Бахмач і № 609/610 Чернівці - Очниця з 30 травня по 3 червня не перевищує 30%.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» спершу скасувала, а потім на прохання пасажирів відновила в новому графіку руху курсування потягів № 363/364 Умань - Ясинувата, № 623/624 Київ - Кам'янець-Подільський, № 669/670 Кременчук - Бахмач, № 609/610 Чернівці - Очниця, № 321/322 Маріуполь - Харків і № 69/70 Маріуполь - Львів.

Раніше «Укрзалізниця», враховуючи побажання пасажирів, відновила курсування потягу №317/318 Запоріжжя - Одеса, № 668/667 Чернівці - Ковель і № 668/667 Сімферополь - Київ.

Довідка УНІАН. У новому графіку руху передбачено курсування 307 пар потягів, з них 159 у внутрішньому сполученні, 132 - з країнами СНД і 16 - з країнами Європи. 70 з 307 потягів - літні.

Новий графік руху пасажирських потягів на 2012-2013 роки передбачає курсування нових міжрегіональних швидкісних потягів Hyundai на напрямах Київ-Львів – 3 пари, Київ-Харків – 3 пари, Київ-Донецьк – 2 пари, а також швидкісного потягу Skoda на напрямах Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

Середня маршрутна швидкість пасажирських потягів у новому графіку руху буде на 2 км/год вищою, ніж у графіку руху на 2011-2012 роки.