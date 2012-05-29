Україна спростила перевезення вболівальників і гостей Євро-2012

Іноземні автоперевізники зможуть забезпечувати транспортування пасажирів – уболівальників, гостей та учасників чемпіонату Євро-2012 територією України з дня оформлення дозволу до 15 липня 2012 року включно.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, це закріплено Тимчасовим порядком оформлення і видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (уболівальників, гостей і учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженим наказом від 21 травня.

Тимчасовий порядок встановлює процедуру оформлення, обліку і видачі дозволів іноземним перевізникам на перевезення пасажирів по Україні під час Євро-2012. Видачу таких дозволів проводить держпідприємство "СМАП" за фактом прибуття автомобільного транспортного засобу з кількістю місць для сидіння більш ніж 9 (включно з місцем водія) за умови пред'явлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, водійських посвідчень і списку пасажирів.